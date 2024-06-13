Немецких футболистов осудили за использование бутылок с мундиаля в России

Интересной историей делится на своих веб-страницах Bild. На тренировках игроки сборной-хозяйки Евро-2024, Германии до сих пор используют голубые бутылки с водой шестилетнего выпуска. На них изображён логотип чемпионата мира в России. Это не могло не вызвать вопросы и осуждение у общества, так как сейчас мундиаль в России имеет в Западной Европе негативный контекст.

Однако в Немецком футбольном союзе (DFB) предельно ясно объяснили причину использования таких бутылок.

«Национальная сборная уже около года использует многоразовые бутылки с предыдущих турниров вместо одноразовых с точки зрения экологичности. В начале турнира их заменят официальные бутылки для питья Евро-2024», - ответили в союзе.

Игроки сборной Германии использовали российские бутылки недавних контрольных матчах против Греции (2:1) и Украины (0:0) и во время подготовки к ним.

14 июня, в пятницу сборная Германии откроет Евро-2024 поединком против сборной Шотландии в Мюнхене. Текстовую трансляцию этого события проведёт наш портал.