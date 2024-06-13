Сборная Италии потеряла полузащитника из-за травмы – он пропустит первый матч на Евро-2024

Полузащитник сборной Италии Николо Фаджоли получил травму перед стартом чемпионата Европы.

Футболист «Ювентуса» получил повреждение ещё в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины, но в последние дни проблема обострилась, докладывает Sky Sport Italia. Таким образом, тренерскому штабу «скуадры адзурры» пришлось исключить 23-летнего хавбека из состава команды на предстоящий поединок первого тура группового этапа против сборной Албании. Встреча состоится 15 июня.

На счету Николо Фаджоли три матча за сборную Италии. Напомним, что значительную часть завершившегося клубного сезона игрок пропустил из-за длительной дисквалификации, связанной со ставками.