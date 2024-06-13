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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гюндоган: Я бы хотел забить первый гол на Евро-2024

13 Июня 2024 • 21:51 Комментировать
Германия
...
Шотландия
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Через 22 ч. 41 мин.

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на вопрос, хотел бы он забить первый гол на предстоящем чемпионате Европы – 2024. Турнир стартует уже в пятницу, 14 июня.

— Конечно, я бы хотел забить первым. Тем не менее, я буду рад, если первый гол забьет мой партнер по команде. Главная цель — победа в матче, — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany.

14 июня в матче открытия сборная Германии встретится со сборной Шотландии. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.

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