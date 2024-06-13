Гюндоган: Я бы хотел забить первый гол на Евро-2024

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на вопрос, хотел бы он забить первый гол на предстоящем чемпионате Европы – 2024. Турнир стартует уже в пятницу, 14 июня.

— Конечно, я бы хотел забить первым. Тем не менее, я буду рад, если первый гол забьет мой партнер по команде. Главная цель — победа в матче, — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany.

14 июня в матче открытия сборная Германии встретится со сборной Шотландии. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.