Гюндоган гордится, что является капитаном сборной Германии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о своей капитанской повязке в национальной команде.

— Для меня огромная честь не только вывести команду на поле в качестве капитана, но и играть на одном поле со своими товарищами в родной стране. Нечасто выпадает такой шанс, — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany.

На счету 33-летнего Гюндогана 77 матчей в футболке сборной Германии, 18 забитых мячей и семь результативных передач.

Завтра, 14 июня, сборная Германии встретится с Шотландией в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.