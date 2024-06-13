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Чемпионат Европы по футболу 2024

Какая сборная точно разочарует на Евро-2024

13 Июня 2024 • 21:39 Комментировать

Остаются уже считаные  не дни, а часы до того, как лучшие игроки Европы соберутся в Германии. В то время как некоторые команды думают исключительно о выходе из группы, другим необходим чемпионский парад. В любом случае нас ждёт увлекательное лето.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делает прогноз на то, какая из сборных может провалиться или кто станет самым большим разочарованием на Евро-2024.

Испания обречена на провал

В памяти остались свежи годы, когда Испания побеждала на чемпионате Европы – 2008, затем на чемпионате мира – 2010 и снова на Евро. С того времени, когда «красная фурия» доминировала на международной арене, прошло 12 лет. Сегодняшнему составу, похоже, ещё далеко до того, чтобы повторить это в Германии. Испания пережила неудачный чемпионат мира в 2022 году, уступив в 1/8 финале Марокко (0:1). В группе на Евро в соперниках будут действующий чемпион континента Италия и крепкая Хорватия.

Трусливость Саутгейта погубит Англию

Гарету Саутгейту повезло иметь, возможно, самую сильную сборную по именам. Однако это не сыграет никакой роли, судя по тому, как Англия играет под его руководством. Лидерам сборной Джуду Беллингему и Филу Фодену должна быть предоставлена свобода на поле, чтобы Англия в полной мере могла бы раскрыть свой потенциал, но этого не произойдёт из-за прагматичного и заботящегося о безопасности Саутгейта. Весьма вероятно, что трусливость тренера погубит Англию в плей-офф.

Как низко пала Италия

Ожидания от Италии уже рекордно низкие. Коэффициент действующего победителя турнира равен 17. На это есть причины, так как против Албании в группе будет нелегко. В матче против Испании ничья станет праздником для итальянцев, а хорваты традиционно сильны. Страшно подумать, как опустилась Италия с тех пор, как выиграла этот турнир три года назад.

Чрезмерная зависимость Франции от Мбаппе будет дорого стоить

Ожидания от Франции традиционно высокие, особенно если посмотреть, в какую группу попала команда: Австрия, Польша, Нидерланды. Однако нельзя отрицать чрезмерную зависимость французов от Килиана Мбаппе, и это будет им дорого стоить на Евро-2024. Наверное, Дешаму после 12 лет нахождения во главе сборной Франции пора подвинуться: серебро на Евро-2012, победа на ЧМ-2018, Победа Лиги наций-2020/21 и серебро ЧМ-2022.

 

Фото: Globallookpress.com

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