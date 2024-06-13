Гюндоган: «Нельзя недооценивать шотландцев»

Хавбек «Барселоны» и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о предстоящем матче против сборной Шотландии.

— Не ожидаю простого матча. Знаю их многих игроков по АПЛ. Это опытная команда. Нельзя недооценивать шотландцев, — цитирует Гюндогана Bayern & Germany.

При этом футболист отметил, что если Германия покажет максимум, то у команды будут хорошие шансы на победу в предстоящей игре.

Встреча между сборными Германии и Шотландии откроет чемпионат Европы – 2024. Игра пройдет завтра, 14 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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