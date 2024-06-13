Зиркзее в момент вызова в сборную находился во флоридском «Диснейленде»

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее заменил в сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса – игрок «Аталанты» получил травму и выбыл на весь срок Евро-2024. Зиркзее признался в своей соцсети, что во время вызова в сборную находился в парке развлечений во Флориде, а именно в «Диснейленде», где отдыхал.

Напомним, что для молодого игрока вызов в стан «оранжевых» стал первым в карьере. Сборная Нидерландов сыграет в рамках группы D, соперниками «заводного апельсина» будут сборные Франции, Австрии и Польши.

В минувшем сезоне Джошуа сыграл за свой клуб в 37 матчах, в них ему удалось оформить в ворота соперников 12 забитых голов и сделать семь ассистов.