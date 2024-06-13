Две звезды «Реала» - самые дорогие игроки на Евро-2024

Совсем немного осталось до матча-открытия Евро-2024, в котором Германия сыграет с Шотландией.

Мы обратили внимание на то, что сразу два футболиста мадридского «Реала» имеют ценник 180 млн евро, тем самым, они самые дорогие игроки предстоящего чемпионата Европы.

Речь идёт о новичке «сливочных» Килиане Мбаппе (Франция, 25 лет) и полузащитнике Джуде Беллингеме (Англия, 20 лет).

На третьем месте в списке самых дорогих игроков расположился Фил Фоден из «Манчестер Сити», его ценник - 150 млн евро. Четвёртый в топе - соотечественник Фодена, Букайо Сако из «Арсенала», он стоит на 10 млн евро меньше. И замкнул топ-5 немец Флориан Вирц из «Байера». Трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 130 млн евро.