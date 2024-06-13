Тошич признался, что с нетерпением ждёт Евро-2024

Зоран Тошич, бывший полузащитник московского ЦСКА поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата Европы по футболу и рассказал, за кого он будет болеть на первенстве.

«Лето, отпуск, а самое интересное — это чемпионат Европы. Конечно, буду болеть за сборную Сербии. Буду смотреть матчи. Ждем с нетерпением начала турнира», - говорит Зоран с «Чемпионатом».

Сборной Сербии досталась не самая простая группа, группа С. Балканский коллектив будет играть против команд Англии, Дании и другой бывшей югославской команды – сборной Словении.

Матч против сборной Англии, фаворита группы и всего Евро состоится 16 июня, это грядущее воскресенье.