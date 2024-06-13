Каррера: «Верю, что Италия может повторить триумф прошлого Евро»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

— На Евро-2024 буду болеть только за сборную Италии! Верю, что она может повторить триумф прошлого турнира! — приводит слова Карреры издание «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы в Германии стартует уже 14 июня. Однако свой первый матч на турнире сборная Италии проведет 15 июня. Соперником команды Лучано Спаллетти станет сборная Албании. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

Напомним, Италия является действующим чемпионом Европы. В главном матче прошлого розыгрыша команда оказалась сильнее Англии.