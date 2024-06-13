Кечинов: «У Сербии хорошие шансы выйти в плей-офф»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о шансах сборной Сербии выйти в плей-офф чемпионата Европы.

«Если все лидеры будут в порядке, то шансы хорошие, я думаю, что со второго места реально выйти в плей-офф», — цитирует Кечинова портал «РБ Спорт».

Напомним, сборная Сербии сыграет в группе C вместе с национальными командами Дании, Англии и Словении.

В рамках первого тура чемпионата Европы – 2024 сербы встретятся с англичанами. Игра между командами состоится в воскресенье, 16 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что сборная Сербии пробилась в финальную стадию Евро впервые за 24 года.