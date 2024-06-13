Кечинов считает, что сборная Грузии может пошуметь на Евро-2024

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах сборной Грузии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Вряд ли они смогу добиться чего-то серьезного. Пошуметь смогут, попортить кровь командам в группе. Но выйти дальше из группы, конечно, будет тяжело», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

По результатам жеребьевки сборная Грузии попала в группу F, где встретится с Чехией, Португалией и Турцией.

В первом туре соперником Грузии станет Турция. Встреча между командами пройдет 18 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.