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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Швейцарии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

13 Июня 2024 • 20:36 Комментировать

Большой футбольный праздник в виде чемпионата Европы начнётся уже очень скоро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к команде, которая не является фаворитом, но является крепкой европейской сборной – речь о сборной Швейцарии.

Путь на Евро-2024

Сборная Швейцарии уверенно преодолела турнирную дистанцию отбора, в группе не было ни единой топ-страны. Уже на середине дистанции стало понятно, что команда с высокой долей вероятностью выйдет в финальную стадию Евро-2024. Оставался открытым вопрос, с какого места. В итоге, Швейцария пропустила вперёд Румынию и спокойно вышла в финальную часть.

Задача на Евро-2024

Для Швейцарии не стоит задачи выиграть чемпионат Европы. Было бы смешно полагать, что эта команда нацелена на такой результат. Швейцария давно не выходила в финальные стадии чемпоината Европы, но, если команда пройдёт до четвертьфинала и там закончит выступление, то это будет не плохим или даже хорошим результатом.

Какие шансы у сборной Швейцарии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Специалисты из мира ставок не считают Швейцарию одним из фаворитов на викторию на этом турнире. Игрок может озолотиться, если команда станет победителем Евро-2024. На такой исход эксперты дают коэффициент 85. Но по ходу турнира эта цифра может меняться, в зависимости от того, как Швейцария будет выступать в группе.

Состав сборной Швейцарии на Евро

В сборной Швейцарии не так много звёзд. Однако, все лучшие уже готовы показать бой своим соперникам.

Фамилии футболистов, которых Саутгейт включил в итоговую заявку на чемпионат Европы – 2024, приводим ниже.

Вратари: Ян Зоммер («Интер»), Грегор Кобель («Боруссия Д»), Ивон Мвого («Лорьян»)

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Сильван Видмер («Майнц»), Седрик Зесигер («Вольфсбург»), Рикардо Родригес («Торино»), Леонидас Стерегиу («Штутгарт»), Фабиан Шёр («Ньюкасл»), Нико Эльведи («Боруссия М»)

Полузащитники: Гранит Джака («Байер»), Денис Закария («Монако»), Фабиан Ридер («Ренн»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Стивен Цубер («АЕК»), Мишель Эбишер («Болонья»), Ардон Яшари («Люцерн»)

Нападающие: Зеки Амдуни («Бёрнли»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Ренато Штеффен («Лугано»), Брель Эмболо («Монако»).

Лидеры сборной Швейцарии

В составе сборной Швейцарии не сказать, что полно звёзд, но хватает. Например, Гарнит Джака из «Байера» помог команде стать чемпионом в минувшем сезоне. Так же можно выделить вратаря Грегора Кобеля из Дортмунда, во многом, благодаря ему команда дошла до финала Лиги чемпионов. Отдельно выделим Закарию и Эмоболо из «Монако», «красно-белые» должны сказать им спасибо за Лигу чемпионов, где сыграет команда осенью.

С кем Швейцария сыграет на Евро-2024

Сборная Швейцарии на чемпионате Европы – 2024 выступит в квартете A. Соперниками команды на групповой стадии турнира будут сборные Германия, Шотландия и Венгрия. Календарь игр приводим ниже.

Дата
Матч
Время (мск)
15 июня, суббота Венгрия – Швейцария 16:00
19 июня, среда Шотландия – Швейцария 19:00
23 июня, воскресенье Шотландия – Германия 22:00

Как выступит сборная Швейцарии на Евро-2024

Швейцарии досталась не лёгкая группа, но и не сказать, что группа смерти. Шотландия не авторитетная сборная на мировой арене, то же самое можно сказать о Венгрии. Вот с Германией будет тяжело, но из-за последних результатов немцев можно сделать вывод, что шансы и в этом матче у Швейцарии будут. В общем-то выход из группы не просто возможен, он ожидаем.

Главный тренер сборной Швейцарии

Главным тренером сборной является хорошо нам знакомый Мурат Якин. В сезоне-2014/15 он был главным тренером «Спартака», но из-за плохих результатов он был уволен со своего поста.

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После этого тренер подался на родину, возглавив «Шаффхаузен» из Второй лиги Швейцарии, но потом он пришёл в себя и возглавил сначала «Грассхоппер». Затем он поработал в клубе «Сьён», но после этого он снова возглавил «Шаффхаузен».

С 2021 года он является главным тренером Швейцарии, которую и вывел в финальную стадию Евро-2024.

История выступлений Швейцарии на Евро и высшее достижение

Швейцария играла в финальной стадии чемпионата Европы пять раз, выступление в 2024 году станет для неё шестым. Наивысшим достижением команды является выход в 1/4 финала в 2020 году.

Лидерами Швейцарии по числу сыгранных матчей на Евро являются Бриль Эмболо, Рикардо Родригес, Харис Сеферович, Джердан Шакири и Янн Зоммер — по 9.

Лучший бомбардир швейцарцев на чемпионатах Европы — Джердан Шакири (4 гола).

Рейтинг ФИА

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) швейцарцы располагаются на 19-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Фото: Globallookpress.com

 

 

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