Кирьяков назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024

Российский тренер и футбольный эксперт Сергей Кирьяков ответил на вопрос о главном фаворите предстоящего Евро-2024.

«Для меня явный фаворит – Германия, потому что для нее это домашний чемпионат», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Специалист отметил, что сейчас у немцев серьезная мотивация на победу, ведь они уже давно ничего не выигрывали. При этом Кирьяков считает, что конкуренцию Германии составят команды Франции, Испании, Англии и, возможно, Португалии.

Чемпионат Европы – 2024 стартует уже завтра, 14 июня, матчем между Германией и Шотландией. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.