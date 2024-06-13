Орангутанг из немецкого зоопарка предсказал победу Германии в стартовом матче Евро-2024

Завтра, 14 июня, сборная Германии и сборная Шотландии очным матчем откроют чемпионат Европы 2024 года.

Как сообщает Reuters, накануне матча в дортмундском зоопарке орангутангу-оракулу было предложено определить победителя предстоящего матча между Германией и Шотландией. По словам одного из представителей зоопарка, орангутанг выбрал ведро с шарфом сборной Германии, однако после подошел и к ведру с шотландской символикой, поэтому не исключается, что у гостей будут свои шансы в игре, отмечает источник.

Начало матча между Германией и Шотландией запланировано на 22:00 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка.