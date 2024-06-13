Гвардиол: «Ямаль может стать одним из лучших в мире»

Защитник Йошко Гвардиол, выступающий за сборную Хорватии, поделился мнением о форварде сборной Испании Ламине Ямале.

- Приятно видеть таких молодых и талантливых игроков, как Ламин Ямаль. Если он продолжит в том же духе, то может стать одним из лучших в мире. Я с нетерпением жду игры и приму этот вызов, - сказал игрок «Манчестер Сити» на пресс-конференции.

На Евро-2024 Хорватия стартует поединком против Испании, игра пройдёт 15 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, хорватская национальная команда на групповом этапе сыграет против Испании, Италии и Албании.