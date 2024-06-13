Глеб: «Этот чемпионат Европы будет более ровным»

Александр Глеб, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» полагает, что на грядущем Евро-2024 в Германии команды «уравняются». Дело в том, что по мнению Глеба, в каждом коллективе есть звёздные, ведущие игроки.

«Много хороших футболистов, почти в любой стране играют одни из ведущих игроков. Фавориты предстоящего Евро все те же, но добавятся еще пару команд. Думаю, этот турнир будет более ровный», - рассуждает Глеб для «Чемпионата».

Стартует Евро-2024 уже в грядущую пятницу, 14 июня. В очном противостоянии в рамках квартета А сойдутся сборные Германии и Шотландии. Пройдёт поединок в Мюнхене на «Альянц Арене».