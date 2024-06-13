Мбаппе снова не тренировался в общей группе сборной Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил открытую тренировку национальной команды. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей страничке в социальной сети.

Источника отмечает, что Мбаппе провел тренировку по индивидуальной программе на базе команды.

Ранее 25-летний футболист уже пропустил несколько тренировочных занятий из-за проблем со спиной и коленом.

В первом туре чемпионата Европы – 2024 подопечные Дидье Дешама встретятся со сборной Австрии. Игра между командами пройдет в понедельник, 17 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.