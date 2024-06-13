Названы главные арбитры второго по счёту игрового дня Евро-2024 в Германии. Он пройдёт в субботу, 15 июня.

Матч группы А, в котором сойдутся сборные Венгрии и Швейцарии обслужит словенец Славко Винчич и его помощники.

Главным рефери матча квартета В между сборными Испании и Хорватии станет английский арбитр Майкл Оливер.

А обслужит третий матч субботы между сборными Италии и Албании немецкий рефери Феликс Цвайер.

Напомним, что стартует чемпионат Европы по футболу 14 июня. В матче открытия сойдутся сборные Германии и Шотландии. Игра пройдёт в Мюнхене на «Альянц-Арене». Текстовую трансляцию мачта проведёт наш портал.