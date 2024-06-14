Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем чемпионате Европы.

- Честно говоря, ожидания большие. Хочется увидеть футбол настоящий. Не говоря уже о чемпионате России, по-моему, и в Европе клубный футбол стал не очень интересный. Раньше вообще крупные турниры сильно ждали – там были такие звёзды, борьба, интрига, красота и всё что угодно. Сейчас вроде есть хорошая молодёжь в зарубежных сборных, есть индивидуально сильные игроки. Те же самые Испания, Англия, Франция, Италия. Я надеюсь, мы всё-таки увидим яркий футбол, атакующий.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.