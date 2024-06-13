Ташуев: «Отсутствие сборной России на Евро – не повод не смотреть турнир»

Сергей Ташуев, российский футбольный тренер высказался о том, почему он будет смотреть грядущий чемпионат Европы по футболу. Он стартует в Германии в пятницу, 14 июня.

«Я профессионал, не болею за какую-то сборную. Для меня отсутствие России на Евро – не причина, чтобы не следить за турниром. Хочу для себя определить тенденции развития современного футбола», - говорит Ташуев для Metaratings.

В долгожданном матче открытия турнира друг с другом сойдутся сборные Германии и Шотландии. В следующий игровой день нас ждут сразу три матча – между сборными Венгрии и Швейцарии, Испании и Хорватии, а также Италии и Албании.