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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ташуев: «Отсутствие сборной России на Евро – не повод не смотреть турнир»

13 Июня 2024 • 18:59 Комментировать

Сергей Ташуев, российский футбольный тренер высказался о том, почему он будет смотреть грядущий чемпионат Европы по футболу. Он стартует в Германии в пятницу, 14 июня.

«Я профессионал, не болею за какую-то сборную. Для меня отсутствие России на Евро – не причина, чтобы не следить за турниром. Хочу для себя определить тенденции развития современного футбола», - говорит Ташуев для Metaratings.

В долгожданном матче открытия турнира друг с другом сойдутся сборные Германии и Шотландии. В следующий игровой день нас ждут сразу три матча – между сборными Венгрии и Швейцарии, Испании и Хорватии, а также Италии и Албании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев
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