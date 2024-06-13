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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бушманов назвал четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 эксклюзив

13 Июня 2024 • 20:05 Комментировать

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал три страны, которые могут выиграть Евро-2024.

«Я думаю, что это всегда одни и те же фавориты: Франция, Испания и Германия. Можно Англию в этот же список включить», — сказал Бушманов.

Чемпионат Европы стартует уже 14 июня и продлится до 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

Сборная Франции в своей группе сыграет против Австрии, Польши и Нидерландов.

В соперниках у Испании Италия, Хорватия и Албания. А Германия будет бороться за выход из группы с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

Англичане в группе C сыграют против Дании, Словении и Сербии.

Посмотреть заявки команд на Евро-2024 можно в специальном разделе.


 

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Сборная Германии Сборная Франции Сборная Испании Евгений Бушманов евро-2024 ещё теги
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