Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему сборная Англии не выигрывает международные турниры.

«То, что чемпионат Англии самый сильный в Европе, может быть, и в мире, - это да. Но там играют самые сильные футболисты, а то, что там англичане сильные, я бы не сказал. Даже самый сильный англичанин Кейн играет в «Баварии». Сам по себе чемпионат высокого уровня, а игроки в сборной Англии не такого уровня, чтобы что-то выигрывать», — сказал Гладилин.

В группе на Евро-2024 сборная Англии сыграет против Словении, Дании и Сербии.