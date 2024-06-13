Экс-тренер ЦСКА объяснил, почему будет следить за игрой Роналду на Евро-2024

Бывший тренер ЦСКА Максим Боков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал игроков, за которыми будет следить на чемпионате Европы – 2024.

«Наверное, всё-таки, я выделю Роналду. Может быть, для него, для Пепе этот чемпионат Европы окажется последним. Они ребята возрастные, и как они себя будут проявлять, мне очень интересно. Опять-таки вместе с молодыми игроками будет любопытно наблюдать. Считаю, что это наивысший профессионализм, на который наши футболисты должны равняться», — сказал Боков.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии и закончится 14 июля.