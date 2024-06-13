Рыжиков: «Постараюсь захватить максимум игр на Евро»

Сергей Рыжиков, бывший голкипер казанского «Рубина» высказался о грядущем чемпионате Европы. На данный момент Рыжиков обучается тренерству.

«Постараюсь следить за Евро, насколько позволит работа на сборах. Один из трёх матчей в день точно буду смотреть. Будет свободная минутка – постараюсь захватить все матчи», - говорит Рыжиков «Чемпионату».

Как добавил молодой специалист, его интерес к Евро связан именно с профессиональной точки зрения, так как он учится на тренерскую категорию Pro.

«Нам дали задание разобрать одну из сборных. Выбрал Нидерланды, буду следить за ними и анализировать», - добавил Рыжиков.