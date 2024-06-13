Идову: «Сборная Италии не выглядит командой, которая способна защитить титул»

Брайн Идову, бывший защитник «Амкара» и «Локомотива», а также сборной Нигерии высказался о шансах сборной Италии защитить титул чемпионов Европы, а также фаворитах турнира.

«Французы — фавориты на любом турнире. У англичан сейчас очень хорошее поколение: даже Грилиш не попал в сборную. Талант на таланте. Испанцы послабее, но всё равно тоже фавориты. А вот в сборную Италии я не верю. Она не выглядит командой, способной защитить титул», - говорит Идову телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, на Евро-2024 «скуадра адзурра» будет играть против сборных Албании, Испании и Хорватии в рамках квартета В. Стартуют на первенстве итальянцы в субботу, 15 июня матчем против албанской команды.

В 2021 году итальянцы выиграли перенесённый из-за коронавируса Евро-2020.