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Чемпионат Европы по футболу 2024

Идову: «Сборная Италии не выглядит командой, которая способна защитить титул»

13 Июня 2024 • 17:05 Комментировать
Италия
...
Албания
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15.06 22:00

Брайн Идову, бывший защитник «Амкара» и «Локомотива», а также сборной Нигерии высказался о шансах сборной Италии защитить титул чемпионов Европы, а также фаворитах турнира.

«Французы — фавориты на любом турнире. У англичан сейчас очень хорошее поколение: даже Грилиш не попал в сборную. Талант на таланте. Испанцы послабее, но всё равно тоже фавориты. А вот в сборную Италии я не верю. Она не выглядит командой, способной защитить титул», - говорит Идову телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, на Евро-2024 «скуадра адзурра» будет играть против сборных Албании, Испании и Хорватии в рамках квартета В. Стартуют на первенстве итальянцы в субботу, 15 июня матчем против албанской команды.

В 2021 году итальянцы выиграли перенесённый из-за коронавируса Евро-2020.

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