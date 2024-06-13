Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Йевтич: «К Даку будет большой интерес со стороны многих европейских клубов»

13 Июня 2024 • 16:45 Комментировать
Италия
...
Албания
1 1.43 X 4.70 2 9.00
15.06 22:00

Бывший игрок «Рубина» Дарко Йевтич высказался об игре нападающего казанской команды Мирлинда Даку.

Напомним, 26-летний футболист примет участие в предстоящем чемпионате Европы в составе сборной Албании.

По мнению Йевтича, выступление в одной группе со сборными Хорватии, Испании и Италии обеспечит Даку много внимания со стороны европейских клубов.

«Они попали в «группу смерти» к Италии, Хорватии и Испании. Им будет очень тяжело. С другой стороны, для Даку это прекрасная возможность себя показать на фоне сильнейших игроков мира. К нему будет большой интерес со стороны многих европейских клубов», — приводит слова Йевтича Metaratings.

В прошедшем сезоне Даку провёл за «Рубин» 33 матча, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сборная Албании Дарко Йевтич Мирлинд Даку ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Июня
16:45
Йевтич: «К Даку будет большой интерес со стороны многих европейских клубов»
15:05
Бесплатная ставка и прогноз на матч Италия — Албания чемпионата Европы — 15 июня 2024
12:41
Буффон высказался о сборной Италии перед стартом Евро-2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
21:08
Рискованная ставка и прогноз на матч Италия – Албания Евро-2024 – 15 июня 2024
01:36
Буффон: «В Германии мы чувствуем себя как дома – так было и в 2006 году»
10 Июня
15:36
Масалитин признался, что не верит в успех действующего чемпиона Европы на предстоящем турнире 1
02:00
Доннарумма: «У Италии молодой состав, но мы постараемся снова выиграть Евро»
01:27
Фраттези: «Сборной Италии нужно совершенствоваться»
09 Июня
04:56
Спаллетти рассказал о состоянии Бареллы, получившего травму перед Евро-2024 1
08 Июня
22:27
Эль-Шаарави высоко оценил шансы сборной Италии на Евро-2024
07 Июня
00:25
Кассано оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024 2
03 Июня
00:04
Скамакка ответил на критику Спаллетти: «Я не считаю себя ленивым»
02 Июня
22:52
Сборная Италии может потерять защитника перед Евро-2024
01 Июня
11:50
Надёжная ставка и прогноз на матч Италия – Албания Евро-2024 – 15 июня 2024
00:02
Буффон: «Сборную Италии недооценивают, но это даже хорошо»
31 Мая
23:47
Буффон объяснил включение в заявку сборной Италии Фаджоли, не игравшего полгода
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИТАЛИЯ АЛБАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси
Спортивные новости
Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июня
16:45 · Чемпионат Европы 2024
Йевтич: «К Даку будет большой интерес со стороны многих европейских клубов»
16:24 · Чемпионат Европы 2024
«Это смешно»: Пол Инс не считает сборную Англии великой
15:46 · Чемпионат Европы 2024
Йевтич назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024
15:46 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе: «Это мой первый нормальный Евро»
15:25 · Чемпионат Европы 2024
Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья
15:20 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия рассказал о целях сборной Грузии на Евро-2024
14:17 · Чемпионат Европы 2024
Ильин надеется, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024
14:03 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024
13:37 · Чемпионат Европы 2024
Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о сборной Италии перед стартом Евро-2024
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании потеряла футболиста перед первым матчем Евро-2024
12:27 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиол оценил группу Хорватии на Евро-2024
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался об Упамекано
10:48 · Чемпионат Европы 2024
Овчинников выбрал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 1
10:41 · Чемпионат Европы 2024
Уилшер рассказал, чего ждёт от Беллингема на чемпионате Европы - 2024
Все новости