Йевтич: «К Даку будет большой интерес со стороны многих европейских клубов»

Бывший игрок «Рубина» Дарко Йевтич высказался об игре нападающего казанской команды Мирлинда Даку.

Напомним, 26-летний футболист примет участие в предстоящем чемпионате Европы в составе сборной Албании.

По мнению Йевтича, выступление в одной группе со сборными Хорватии, Испании и Италии обеспечит Даку много внимания со стороны европейских клубов.

«Они попали в «группу смерти» к Италии, Хорватии и Испании. Им будет очень тяжело. С другой стороны, для Даку это прекрасная возможность себя показать на фоне сильнейших игроков мира. К нему будет большой интерес со стороны многих европейских клубов», — приводит слова Йевтича Metaratings.

В прошедшем сезоне Даку провёл за «Рубин» 33 матча, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.