«Это смешно»: Пол Инс не считает сборную Англии великой

Бывший футболист сборной Англии Пол Инс преуменьшил уровень нынешней команды «трёх львов» в своём комментарии.

«Эта сборная Англии не является командой великих игроков. Да, они молодые и интересные, с каким-то опытом, но сказать, что это лучшая сборная Англии в истории – это просто смешно.

Некоторые люди смотрят на результаты последних турниров, по которым мы чувствуем, что у сборной Англии хорошая команда. Но нужно понимать уровень игроков, против которых мы играли в 1996 году, и игроков, против которых англичане играют сейчас. В наше время уровень был очень высок. Даже в сборной Румынии были игроки мирового класса, как Георге Хаджи.

Посмотрите на сборную Италии с Бареллой, а потом вспомните Италию с Пауло Росси и Марко Тарделли. Это те игроки, против которых играли мы. На мой взгляд, уровень международного футбола упал. У Англии хорошая команда, но смешно считать её лучшей командой всех времён», - сказал Инс Bet365.

Первый матч на Евро-2024 сборная Англии проведёт 16 июня - против Сербии.