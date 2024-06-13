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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Это смешно»: Пол Инс не считает сборную Англии великой

13 Июня 2024 • 16:24 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Бывший футболист сборной Англии Пол Инс преуменьшил уровень нынешней команды «трёх львов» в своём комментарии.

«Эта сборная Англии не является командой великих игроков. Да, они молодые и интересные, с каким-то опытом, но сказать, что это лучшая сборная Англии в истории – это просто смешно.

Некоторые люди смотрят на результаты последних турниров, по которым мы чувствуем, что у сборной Англии хорошая команда. Но нужно понимать уровень игроков, против которых мы играли в 1996 году, и игроков, против которых англичане играют сейчас. В наше время уровень был очень высок. Даже в сборной Румынии были игроки мирового класса, как Георге Хаджи.

Посмотрите на сборную Италии с Бареллой, а потом вспомните Италию с Пауло Росси и Марко Тарделли. Это те игроки, против которых играли мы. На мой взгляд, уровень международного футбола упал. У Англии хорошая команда, но смешно считать её лучшей командой всех времён», - сказал Инс Bet365.

Первый матч на Евро-2024 сборная Англии проведёт 16 июня - против Сербии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Пол Инс

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