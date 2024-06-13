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Чемпионат Европы по футболу 2024

Йевтич назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024

13 Июня 2024 • 15:46 Комментировать
Германия
...
Шотландия
1 1.32 X 5.85 2 10.50
14.06 22:00

Экс-игрок «Рубина» Дарко Йевтич ответил на вопрос, кого считает фаворитом предстоящего Евро-2024.

По мнению футболиста, главным фаворитом на победу является сборная Германии.

«Немцы играют дома, и для них давление не должно стать проблемой. Им даже наоборот, иногда давление необходимо, чтобы сохранить уровень мотивации», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Евро-2024 стартует уже завтра, 14 июня. В первом туре сборная Германии встретится с Шотландией. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Дарко Йевтич

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