Йевтич назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024

Экс-игрок «Рубина» Дарко Йевтич ответил на вопрос, кого считает фаворитом предстоящего Евро-2024.

По мнению футболиста, главным фаворитом на победу является сборная Германии.

«Немцы играют дома, и для них давление не должно стать проблемой. Им даже наоборот, иногда давление необходимо, чтобы сохранить уровень мотивации», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Евро-2024 стартует уже завтра, 14 июня. В первом туре сборная Германии встретится с Шотландией. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.