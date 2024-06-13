Мбаппе: «Это мой первый нормальный Евро»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе серьёзно настроен перед стартом чемпионата Европы. По словам звёздного футболиста, это будет его первый «нормальный Евро».

«Это мой первый нормальный Евро, поскольку в 2021 году турнир проводился в разных странах. Я хочу оставить на турнире свой след», - слова Мбаппе приводит beIN Sports.

Соперниками сборной Франции на групповой стадии чемпионата Европы будут сборные Австрии, Нидерландов и Польши. Первую игру на турнире, против австрийцев, французы проведут в ближайший понедельник, 17 июня.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Франции вылетела уже в 1/8 финала.

Мбаппе раскрыл свою дополнительную мотивацию перед Евро-2024