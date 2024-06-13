Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Какие сборные вызывают у вас наибольший интерес?

- Пристально буду следить за французами, испанцами, итальянцами, англичанами. А также за теми сборными, в которых играют мои друзья – это Бельгия и Голландия. За остальными командами буду следить по мере возможности.

- Ждете ли сюрпризов на этом Евро от каких-то сборных?

- Сюрпризы есть постоянно, особенно на стадии группового этапа, но в полуфиналах всегда играют топ-сборные.

- Но все помнят победу Греции на Евро. Считаете, что такого шанса у середняков не будет?

- Именно. Будет тяжело проявить себя кому-то неожиданному, как это в свое время сделали греки.

- Почему?

- Такое происходит раз в десятилетие. Что сборная Дании, что Греция. А в основном все обходится без неожиданностей.

- Когда будете следить за матчами Евро, на что станете обращать внимание в первую очередь?

- На футболистов, результаты, красивые моменты. А сама игра может меняться каждые пятнадцать минут. Поэтому буду смотреть на красоту футбола, интригу. Надеюсь, будет и непредсказуемость.

- У сборной Италии высокие шансы отстоять свой титул?

- Шансы хорошие, но смогут ли они это сделать, мы увидим. А так, это сильная сборная с отличными исполнителями. Но и конкуренты здорово выглядят.

- Лучшим бомбардиром турнира станет известный футболист или могут быть сюрпризы?

- Им стает кто-то типа Мбаппе.

- Роналду сейчас в отличной форме, много забивает. Верите в победу Португалии на Евро?

- Эта сборная всегда была сильной. В ней всегда появляются новые имена. Не удивлюсь, если эта команда хорошо выступит. Но мне кажется, что в полуфинал португальцам будет тяжело пробиться. Там будут играть другие сильные сборные.

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- Кого хотели бы видеть в финале чемпионата Европы?

- Англию и Францию.

Елена Григорьевская