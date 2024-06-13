Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Булыкин назвал две сборные, которых хочет увидеть в финале Евро-2024 эксклюзив

13 Июня 2024 • 15:30 Комментировать

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Какие сборные вызывают у вас наибольший интерес?

- Пристально буду следить за французами, испанцами, итальянцами, англичанами. А также за теми сборными, в которых играют мои друзья – это Бельгия и Голландия. За остальными командами буду следить по мере возможности.

- Ждете ли сюрпризов на этом Евро от каких-то сборных?

- Сюрпризы есть постоянно, особенно на стадии группового этапа, но в полуфиналах всегда играют топ-сборные. 

- Но все помнят победу Греции на Евро. Считаете, что такого шанса у середняков не будет?

- Именно. Будет тяжело проявить себя кому-то неожиданному, как это в свое время сделали греки.

- Почему?

- Такое происходит раз в десятилетие. Что сборная Дании, что Греция. А в основном все обходится без неожиданностей.  

- Когда будете следить за матчами Евро, на что станете обращать внимание в первую очередь?

- На футболистов, результаты, красивые моменты. А сама игра может меняться каждые пятнадцать минут. Поэтому буду смотреть на красоту футбола, интригу. Надеюсь, будет и непредсказуемость. 

- У сборной Италии высокие шансы отстоять свой титул?

- Шансы хорошие, но смогут ли они это сделать, мы увидим. А так, это сильная сборная с отличными исполнителями. Но и конкуренты здорово выглядят.

- Лучшим бомбардиром турнира станет известный футболист или могут быть сюрпризы?

- Им стает кто-то типа Мбаппе.

- Роналду сейчас в отличной форме, много забивает. Верите в победу Португалии на Евро?

- Эта сборная всегда была сильной. В ней всегда появляются новые имена. Не удивлюсь, если эта команда хорошо выступит. Но мне кажется, что в полуфинал португальцам будет тяжело пробиться. Там будут играть другие сильные сборные. 

Реклама


- Кого хотели бы видеть в финале чемпионата Европы?

- Англию и Францию. 

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Англии Дмитрий Булыкин Сборная Португалии Сборная Франции евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
Спортивные новости
Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июня
15:46 · Чемпионат Европы 2024
Йевтич назвал главного фаворита чемпионата Европы – 2024
15:46 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе: «Это мой первый нормальный Евро»
15:25 · Чемпионат Европы 2024
Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья
15:20 · Чемпионат Европы 2024
Кварацхелия рассказал о целях сборной Грузии на Евро-2024
14:17 · Чемпионат Европы 2024
Ильин надеется, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024
14:03 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024
13:37 · Чемпионат Европы 2024
Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о сборной Италии перед стартом Евро-2024
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании потеряла футболиста перед первым матчем Евро-2024
12:27 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиол оценил группу Хорватии на Евро-2024
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался об Упамекано
10:48 · Чемпионат Европы 2024
Овчинников выбрал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 1
10:41 · Чемпионат Европы 2024
Уилшер рассказал, чего ждёт от Беллингема на чемпионате Европы - 2024
10:35 · Чемпионат Европы 2024
Самедов выбрал двух главных фаворитов Евро-2024
10:29 · Чемпионат Европы 2024
Срна: «Хорватия - опасный соперник для любой команды на Евро-2024»
Все новости