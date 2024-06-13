Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Какие сборные вызывают у вас наибольший интерес?

- Мне немцы, итальянцы и французы больше всего интересны. Думаю, именно эти сборные будут фаворитами Евро, как обычно. Правда, один раз португальцы навели шороху. Англичане мне не очень нравятся. А вот немцы наоборот. У них всегда хорошая игра. И футболисты находятся интересные. Вырастают неплохие ребята.

- Многие эксперты выделяют сборную Франции. За счет чего она доминирует в последние годы?

- Игра на игру не приходится, и как сложатся у них обстоятельства, никто не знает. Французы неплохие, конечно, но я бы назвал главным фаворитом Евро все-таки немцев.

- Допускаете, что сборная Грузии сможет стать командой-сюрпризом?

- Не думаю. Когда у нас в сборной было больше трех грузин – это уже не команда, потому что они играют каждый сам за себя. Они начинают красоваться, хотят подороже себя продать. А командной игры у них не получается. А если пропустят мяч – то все переругаются между собой.

- За какими игроками будете пристально следить?

- Конечно же, за Мбаппе. Я на него с удовольствием посмотрю, что он сейчас из себя представляет. Вообще французы интересны индивидуальной игрой, а немцы – командной. Криштиану Роналду? Думаю, он уже отыграл свое. Не блеснет уже. Все-таки человек в возрасте. Думаю, это его последний чемпионат Европы.

- Как оцените перспективы действующих чемпионов Европы, итальянцев?

- Мне никогда не нравилось, как они играют. Хулиганили они больше, нарушали правила, хватали за майки. Противно было на них смотреть. Они всегда хотят выиграть не по правилам. Любым способом. На прошлом чемпионате Европы у них это получилось. Но игра у них была очень противная.

- Можете назвать самую сильную сборную на этом Евро?

- Немцы и французы.

Елена Григорьевская