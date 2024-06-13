Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья

Эксперты из ESPN представили свою версию рейтинга фаворитов чемпионата Европы. На первом месте оказалась сборная Франции. «Трёхцветные» в 2018 году становились чемпионами мира, но Евро в последний раз они выигрывали в далёком 2000 году.

На второй позиции расположилась сборная Португалии с Криштиану Роналду и многими другими топ-игроками. Сборная Англии оказалась только на третьей строчке, хотя специалисты из мира ставок часто ставят «трёх львов» на первую позицию.

В топ-10 также идут сборные Германии, Испании, Бельгии, Италии, Хорватии, Нидерландов и Австрии.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 14 июня.

Кто выиграет Евро-2024