Кварацхелия рассказал о целях сборной Грузии на Евро-2024

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о цели команды на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

— Первоначальная цель сборной Грузии — выход в плей-офф. Наверное, такая цель стоит и у других команд. Мы приложим все усилия для успешного результата, — цитирует Кварацхелию официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки сборная Грузии попала в группу F, где встретится с Чехией, Португалией и Турцией.

Свой первый матч на чемпионате Европы Грузия проведет 18 июня — соперником станет Турция. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что ранее Грузия не выступала на Евро.