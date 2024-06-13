Ильин надеется, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024

Экс-игрок «Ахмата» Владимир Ильин поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Кто станет лучшим бомбардиром предстоящего Евро? Буду держать кулаки за Роналду», — приводит слова Ильина портал «РБ Спорт».

По итогам жеребьевки сборная Португалии попала в группу F, где встретится с национальными командами Чехии, Грузии и Турции.

В первом туре Португалия сыграет против Чехии. Матч пройдет 18 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии.