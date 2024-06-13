В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024

После прибытия в Германию на чемпионат Европы - 2024 некоторые футболисты и другие представители сборной Франции ощущают лёгкие симптомы простуды и недомогание. Как сообщает RMC Sport, ряд игроков столкнулись с головными болями и судорогами. Возможно, французы переносят небольшой вирус, но серьёзной проблемой это не является, отмечает источник.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт в понедельник, 17 июня. В этот день команда Дидье Дешама сыграет против Австрии. Также на групповой стадии Евро-2024 «трёхцветные» пересекутся с командами Нидерландов и Польши.