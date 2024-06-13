Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024

13 Июня 2024 • 14:03 Комментировать
Австрия
...
Франция
17.06 22:00

После прибытия в Германию на чемпионат Европы - 2024 некоторые футболисты и другие представители сборной Франции ощущают лёгкие симптомы простуды и недомогание. Как сообщает RMC Sport, ряд игроков столкнулись с головными болями и судорогами. Возможно, французы переносят небольшой вирус, но серьёзной проблемой это не является, отмечает источник.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт в понедельник, 17 июня. В этот день команда Дидье Дешама сыграет против Австрии. Также на групповой стадии Евро-2024 «трёхцветные» пересекутся с командами Нидерландов и Польши.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции

Новости по матчу

Сегодня, 13 Июня
09:10
Кто выиграет Евро-2024
00:22
Мбаппе раскрыл свою дополнительную мотивацию перед Евро-2024
12 Июня
02:13
Мбаппе оценил силу сборной Германии
10 Июня
03:34
Жиру назвал свои цели на Евро-2024
03:08
Линекер: «Не понимаю, чем Салиба не устраивает Дешама»
01:46
Дешам прокомментировал ничью сборной Франции в матче с Канадой
01:36
Мбаппе ответил на вопрос о своей травме
09 Июня
23:59
Рангник рассказал, насколько тяжело было отказать «Баварии»
14:27
Балахнин назвал главного фаворита чемпионата Европы
02 Июня
10:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Австрия – Франция Евро-2024 – 17 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности «Спартак» нашёл нового вратаря — это не Беленов Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
Спортивные новости
Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июня
14:17 · Чемпионат Европы 2024
Ильин надеется, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024
14:03 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Франции есть проблемы со здоровьем перед Евро-2024
13:37 · Чемпионат Европы 2024
Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о сборной Италии перед стартом Евро-2024
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании потеряла футболиста перед первым матчем Евро-2024
12:27 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиол оценил группу Хорватии на Евро-2024
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался об Упамекано
10:48 · Чемпионат Европы 2024
Овчинников выбрал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 1
10:41 · Чемпионат Европы 2024
Уилшер рассказал, чего ждёт от Беллингема на чемпионате Европы - 2024
10:35 · Чемпионат Европы 2024
Самедов выбрал двух главных фаворитов Евро-2024
10:29 · Чемпионат Европы 2024
Срна: «Хорватия - опасный соперник для любой команды на Евро-2024»
10:26 · Чемпионат Европы 2024
Мусиала высоко оценил игрока сборной Шотландии
10:23 · Чемпионат Европы 2024
Газзаев назвал трёх фаворитов Евро-2024, не включив Англию
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Гойкович назвал главного фаворита Евро-2024
10:04 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе: «Хочу победить на Евро-2024»
Все новости