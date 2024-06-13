Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам

В среду защитник Джон Стоунс не тренировался со сборной Англии по причине болезни. К счастью, футболист быстро вернулся в строй. Как сообщает Sky Sports News, Стоунс принимает участие в занятии «трёх львов» в четверг.

Уже через три дня, 16 июня, сборная Англии проведёт свой первый матч на чемпионате Европы - 2024. В стартовом туре группового этапа турнира команда Гарета Саутгейта будет играть против Сербии. Дальше на групповой стадии англичане сразятся с национальными командами Дании и Словении.

Отметим, что сборную Англии эксперты считают главными фаворитами чемпионата Европы - 2024.