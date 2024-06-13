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Чемпионат Европы по футболу 2024

Защитник сборной Англии вернулся к тренировкам

13 Июня 2024 • 13:37 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

В среду защитник Джон Стоунс не тренировался со сборной Англии по причине болезни. К счастью, футболист быстро вернулся в строй. Как сообщает Sky Sports News, Стоунс принимает участие в занятии «трёх львов» в четверг.

Уже через три дня, 16 июня, сборная Англии проведёт свой первый матч на чемпионате Европы - 2024. В стартовом туре группового этапа турнира команда Гарета Саутгейта будет играть против Сербии. Дальше на групповой стадии англичане сразятся с национальными командами Дании и Словении.

Отметим, что сборную Англии эксперты считают главными фаворитами чемпионата Европы - 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джон Стоунс

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