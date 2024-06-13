Буффон высказался о сборной Италии перед стартом Евро-2024

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о команде перед стартом чемпионата Европы.

«Думаю, нашу команду недооценивают, но она очень конкурентоспособна. Что мне нравится больше всего: чувство вовлеченности и отличное отношение. Есть смирение и трудолюбие. Кроме того, у нас есть четыре, пять или шесть топ-футболистов. Так что у нас есть всё для того, чтобы конкурировать», - цитирует Буффона TuttoMercatoWeb.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти после ничьей 1:1