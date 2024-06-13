Сборная Испании потеряла футболиста перед первым матчем Евро-2024

Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт рискует пропустить поединок против национальной команды Хорватии в стартовом туре чемпионата Европы – 2024. Об этом информирует газета Marca.

Футболист пропустил последнее тренировочное занятие «красной фурии». По данным источника, у Лапорта возник мышечный дискомфорт. Игрок проходит сейчас курс восстановления.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании в первом матче группового этапа встретится с командой Хорватии. Поединок состоится 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.