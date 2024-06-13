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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гвардиол оценил группу Хорватии на Евро-2024

13 Июня 2024 • 12:27 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился мнением о группе на чемпионате Европы – 2024. «Клетчатые» сыграют против национальных команд Италии, Испании и Албании.

«Нам досталась тяжелая группа, мы все прекрасно понимаем. Нам всегда непросто даются матчи против испанцев. Но этот поединок - большая честь, ведь нам будет противостоять большая футбольная нация. То же самое можно сказать и в отношении Италии. У этого соперника высокое качество игры и отличный подбор футболистов», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

На Евро-2024 Хорватия стартует поединком против Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Сборная Хорватии Йошко Гвардиол ещё теги
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