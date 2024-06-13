Гвардиол оценил группу Хорватии на Евро-2024

«Нам досталась тяжелая группа, мы все прекрасно понимаем. Нам всегда непросто даются матчи против испанцев. Но этот поединок - большая честь, ведь нам будет противостоять большая футбольная нация. То же самое можно сказать и в отношении Италии. У этого соперника высокое качество игры и отличный подбор футболистов», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.