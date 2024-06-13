Мбаппе высказался об Упамекано

«Дайо сейчас переживает непростой период. Нужно посмотреть, как он это преодолеет. Но он знает, что команда всегда его поддержит. Мы все помним, как хорошо он выступил на чемпионате мира – 2022. Упамекано никогда не подводил команду. Мы полностью доверяем ему и ценим», - передает слова 25-летнего нападающего Ouest France.