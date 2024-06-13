Мбаппе высказался об Упамекано

Главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о защитнике национальной команды Дайо Упамекано.
«Дайо сейчас переживает непростой период. Нужно посмотреть, как он это преодолеет. Но он знает, что команда всегда его поддержит. Мы все помним, как хорошо он выступил на чемпионате мира – 2022. Упамекано никогда не подводил команду. Мы полностью доверяем ему и ценим», - передает слова 25-летнего нападающего Ouest France.
Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции на групповом этапе встретится с Нидерландами, Австрией и Польшей.
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