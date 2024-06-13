Овчинников выбрал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников назвал фаворитов грядущего чемпионата Европы – 2024.
«Очевидно, что сборные Англии, Франции - фавориты. Мы все знаем, чего от них ждать, и им, в свою очередь, надо опять подтвердить свой уровень», - передает слова Овчинникова «РБК-Спорт».
Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии. Действующим обладателем престижного трофея является национальная сборная Италии, победившая по пенальти команду Англии в финале Евро-2020.
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