Уилшер рассказал, чего ждёт от Беллингема на чемпионате Европы - 2024

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшер поделился мнением о полузащитнике сборной Англии и мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.
«На Евро-2024 Джуд будет действовать ближе к Гарри Кейну. Надеюсь, Беллингем продолжит забивать голы, как это делал в «Реале» на протяжении прошлого сезона», - передает слова Уилшера таблоид Daily Mail.
Напомним, что чемпионат Европы – 2024 состоится с 14 июня по 14 июля на футбольных стадионах Германии. Действующим триумфатором турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» победила англичан в серии послематчевых пенальти.
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