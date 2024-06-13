Самедов выбрал двух главных фаворитов Евро-2024

Экс-футболист московского «Спартака» и других клубов РПЛ Александр Самедов высказался о предстоящем чемпионате Европы в Германии.

«Планирую смотреть чемпионат Европы. Если говорить о фаворитах, то назвал бы Францию и Англию. Но ждать сюрприза можно от кого угодно. Удивить может любая команда», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в период с 14 июня по 14 июля. В матче открытии турнира встретятся сборные Германии и Шотландии. Действующим победителем турнира является итальянская команда, обыгравшая в финале Евро-2020 англичан по пенальти.