Срна: «Хорватия - опасный соперник для любой команды на Евро-2024»

Экс-футболист сборной Хорватии Дарио Срна поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате Европы – 2024, который пройдет в Германии.

«Я всегда верю в сборную. Хорватия является опасным соперником для любой команды. Мы очень сильны коллективно. Сборная добилась прекрасных результатов в последние годы, поэтому ожидания от выступления на Евро очень высоки», - передает слова Дарио FourFourTwo.

Евро пройдет в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Хорватии попала в одну группу с национальными командами Италии, Испании и Албании. «Клетчатые» стартуют на турнире матчем с испанцами.