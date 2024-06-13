Мусиала высоко оценил игрока сборной Шотландии

Джамал Мусиала, игрок сборной Германии, высказался о полузащитнике сборной Шотландии Билли Гилморе.

Напомним, в пятницу Германия встретится с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы-2024.

- Гилмор очень уверенно владеет мячом, Билли сильный футболист и действительно крутой игрок, - цитирует полузащитника немецкой сборной Sky Sports.

В прошлом сезоне Гилмор провёл за «Брайтон» 41 матч во всех турнирах и сделал две результативные передачи на своих партнёров. Его трудовой договор с английским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.