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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мусиала высоко оценил игрока сборной Шотландии

13 Июня 2024 • 10:26 Комментировать
Германия
...
Шотландия
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14.06 22:00

Джамал Мусиала, игрок сборной Германии, высказался о полузащитнике сборной Шотландии Билли Гилморе.

Напомним, в пятницу Германия встретится с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы-2024.

- Гилмор очень уверенно владеет мячом, Билли сильный футболист и действительно крутой игрок, - цитирует полузащитника немецкой сборной Sky Sports.

В прошлом сезоне Гилмор провёл за «Брайтон» 41 матч во всех турнирах и сделал две результативные передачи на своих партнёров. Его трудовой договор с английским клубом действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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