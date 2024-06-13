Газзаев назвал трёх фаворитов Евро-2024, не включив Англию

Российский специалист Валерий Газзаев высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024. Эксперт назвал главных фаворитов престижного турнира.

«На турнире соберутся лучшие команды Европы. Я буду за ним следить, чтобы отметить новые тенденции развития мирового футбола. Фавориты все классические. Германия, Франция, Италия», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборные, занявшие на групповой стадии первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи позиции выйдут в плей-офф турнира.