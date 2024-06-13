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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гойкович назвал главного фаворита Евро-2024

13 Июня 2024 • 10:15 Комментировать
Португалия
...
Чехия
18.06 22:00

Ренато Гойкович, который ранее выступал за «Оренбург», высказался в преддверии Евро-2024.

По словам футболиста, главными фаворитами турнира являются сборные Португалии и Франции.

- Португальцы у меня ассоциируются не со сборной, а с клубом, будто тренируются вместе каждый день. У них идеально налажены взаимосвязи, невероятно двигаются на поле. Для меня фавориты - Португалия и Франция, - передаёт слова экс-игрока «Оренбурга» «РБ Спорт».  

Гойкович также добавил, что Германия и Англия тоже могут показать хорошие результаты на чемпионате Европы.

Евро-2024 начнётся завтра, 14 июня. Завершится турнир 14 июля. Португальская национальная команда сыграет в одной группе с Грузией, Чехией и Турцией.

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