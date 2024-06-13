Мбаппе: «Хочу победить на Евро-2024»

«Это будет потрясающий опыт. Очередная возможность вписать новую успешную главу в историю нашей страны. Я буду полностью готов. Победить на этом турнире тяжело, ведь все соперники сильные. У нас сильная группа, но мы готовы к этому. Мне бы хотелось выиграть трофей. Это единственный титул, который я не брал со сборной», - передает слова форварда TNT Sports.