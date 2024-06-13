Нагучев оценил перспективы Германии на домашнем Евро-2024

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мнением о шансах национальной сборной Германии на домашнем чемпионате Европы – 2024.
«Эта сборная по составу напоминает команду 2010 года, но по ожиданиям - 2006 год. Хорошая команда, в которой есть опытные игроки, но есть и молодые. Они остаются верны себе: много вопросов, но ожидания высокие», - высказался комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат Европы – 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют в одном квартете с национальными командами Шотландии, Швейцарии и Венгрии.
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